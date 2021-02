Bundesregierung informiert über Corona-Maßnahmen - live ab 16:30 Uhr

(c) APA/ROLAND SCHLAGER

Bundeskanzler Kurz will am Nachmittag über die weitere Vorgehensweise informieren.

Am Montagnachmittag will die Bundesregierung nach Gesprächen mit Experten, der Opposition und den Landeshauptleuten über die weitere Vorgehensweise im Kampf gegen die Corona-Infektionen informieren. Mit Livestream.

Nachdem im Bundeskanzleramt am Montag ab 10:30 Uhr ein Austausch mit Corona-Fachexperten stattgefunden hatte (unter anderen mit den Virologinnen Elisabeth Puchhammer-Stöckl und Monika Redlberger-Fritz, dem Mutationsexperten Andreas Bergthaler, der Vorsitzenden des Nationalen Impfgremiums, Ursula Wiedermann-Schmidt, sowie Bundesrettungskommandant Gerry Foitik), stießen zu Mittag die Vertreter der Parlamentsparteien zu Regierung und Experten hinzu, ab 13 Uhr auch die Landeshauptleute. Über das Ergebnis der Gespräche will die Regierung ab 16:30 Uhr in einer Pressekonferenz informieren.

"Die Presse" berichtet live.

(Red.)