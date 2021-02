Bundesregierung: Weitere Öffnungen nicht vor Ostern

Am Montagnachmittag stand fest: Die Regierung wird vorerst keine neuen Öffnung verkünden. Erst am 1. März will man über weitere Öffnungen beraten.

Nach Gesprächen mit Experten, der Opposition und den Landeshauptleuten ist nun klar: Vorerst wird sich nichts an den Corona-Maßnahmen ändern. Erst nach Ostern könnten weitere Öffnungen kommen.

Nachdem im Bundeskanzleramt am Montag ein Austausch mit Corona-Fachexperten, den Parlamentsparteien sowie den Landeshauptleuten stattgefunden hatte, informierte die Bundesregierung am Nachmittag über das Ergebnis der Beratungen. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) sprach von einer aktuell "stabilen Infektionslage", in der man aber damit zu kämpfen habe, "dass die Mutationen zunehmen". In Ostösterreich sei es die britische Variante, insbesondere in Tirol die südafrikanische. Deshalb sei "nach wie vor große Vorsicht notwendig".

Von einer weiteren Öffnung, etwa der Gastronomie, Hotellerie oder Kultur, sieht man deshalb vorerst ab. Am 1. März wolle man erneut beraten, ob eine Öffnung rund um Ostern (Ende März) möglich sei.

Bis dahin setzt die Regierung weiterhin auf die FFP2-Masken und das zuletzt massiv ausgebaute Angebot an Teststraßen und Selbsttests. Ab 1. März wird es dafür auch gratis Selbsttests in den Apotheken ("Nasenbohrertests") geben, um sich zu Hause selbst testen zu können. "Wir sind unter den Ländern, die am allermeisten testen", lobte Kurz die Strategie. Mittlerweile gebe es 500 Teststationen im Land, über 800 Apotheken und 700 Betriebe seien "mittlerweile auch an Board". Zudem sei Österreich das erste Land, das auf Testungen in den Schulen setze. "Wir gehen hier einen eigenen Weg", sagte auch Oswald Wagner, Vizerektor der Med-Uni Wien. Die "hohen Testzahlen" seien eine "gute Chance, dass wir dadurch das Wachstum bestmöglich abflachen können", betonte Kurz.

"Der Österreicher braucht ein Stupserl"

In 14 Tagen werde man in denselben Gremien wie am Montag erneut beraten. "Wir sind voller Hoffnung, dass wir es schaffen, das Infektionsgeschehen unter Kontrolle zu halten obwohl Schulen und Handel geöffnet sind", sagte Kurz. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) freute sich inzwischen über die verringerte Zahl der Todesfälle seit Jahresbeginn. Während man im Dezember noch etwa 3000 Corona-Todesfälle verzeichnete, seien es im Februar bisher lediglich 490. "In dieser Frage liegt Österreich seit Jahresbeginn deutlich besser als Deutschland", sagte Anschober. "Ich hoffe sehr, dass wir diese Entwicklung fortsetzen können."

Ursache dafür sei, dass es gelungen sei, die hohen Infektionszahlen in den Altersheimen zu verringern. 4500 aktive Fälle im November stehen den derzeit 630 am heutigen Tag gegenüber. "Das geht schrittweise nach unten und der Anteil der Todesfälle in Pflegeheimen nimmt deutlich ab". Derzeit sind 35 Prozent der Corona-Todesfälle auf Altersheime zurückzuführen. Optimistisch stimmte Anschober auch die Tatsache, dass man in der zweiten Februarhälfte die Pflegeheime durchgeimpft haben will. In dem "überschaubaren Zeithorizont" könne man es schaffen, dass nach Ostern wieder zu öffnen. Bis dahin sollen eine Million Österreicher geimpft sein.

"Wenn wir testen, testen testen, dann ist das die Alternative zum Lockdown", stimmte Hermann Schützenhöfer (ÖVP) in Vertretung der Landeshauptleute zu. "Der Österreicher braucht ein bisserl ein Stupserl". Mitmachen würde er nun, "um zum heiligen Friseur zu gehen". Die hohen Teilnahmezahlen zeigten, dass die Bevölkerung nun mitmache. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) verwies auf die Aktion "Wien gurgelt", bei der nun in Betrieben und im Gesundheitspersonal PCR-Tests angeboten würden. Anschober formulierte die erst durch Friseur- und Manikürbesuche beschleunigte Teststrategie am Ende so: "Ja, wenn Sie so wollen, ist das eine österreichische Strategie."

(juwe)