Wie Bill Gates mit seinen Milliarden das Klima retten will

Der Microsoft-Gründer will mit neuen Technologien gegen den Klimawandel ankämpfen. Das lässt er sich viel Geld kosten und ist damit in guter Gesellschaft.

Als ehemals reichster Mann der Welt gibt sich Bill Gates mit kleinen Brötchen nicht zufrieden. Nachdem er sich mit seiner Stiftung vor Jahren dem Kampf gegen Armut und Krankheiten in weniger entwickelten Regionen der Welt verschrieben hat, nimmt er sich nun den Klimawandel vor. Mittels Innovation wolle er die „Klimakatastrophe“ verhindern, gibt der Microsoft-Gründer ein ambitioniertes Ziel aus und unterstreicht dabei einmal mehr seine Technik-Gläubigkeit.



Gegenüber dem deutschen Handelsblatt kündigte Gates an, in den kommenden fünf Jahren zwei Milliarden US-Dollar (1,65 Mrd. Euro) in Start-ups und andere Projekte gegen den Klimawandel zu investieren. Selbst für den 65-Jährigen, dessen Vermögen auf 124 Milliarden Dollar geschätzt wird, nicht wenig Geld. Zudem fordert der Unternehmer eine Verfünffachung der staatlichen Forschungsinvestitionen in saubere Energien innerhalb des nächsten Jahrzehnts – das entspräche jährlich mindestens 110 Milliarden Dollar.