Alte Ägypter brauten Bier in großem Stil

In diesen Becken erhitzte man Gerste und Wasser.

Im Süden Ägpytens wurde eine 5000 Jahre alte Brauerei für die königliche Massenproduktion entdeckt.

Die Dimensionen sind eindrucksvoll: eine Anlage mit acht Bereichen, und in jedem von ihnen 40 Becken aus Ton, wo man Wasser und Gerste erhitzte. Bei jedem Sud kamen damit über 22.000 Liter Bier heraus – aus der ersten Hochleistungsbrauerei der Welt, einer Massenproduktion in der Wüste, gebaut zu Zeiten von König Narmer, vor rund 5000 Jahren. Ein Team von Archäologen hat sie bei Ausgrabungen in der antiken Stadt Abidus entdeckt.

Die Anlage lag in der Nähe der königlichen Grabstätten. Die großen Mengen kamen wohl bei religiösen Zeremonien und Festen in diesem heiligen Areal zum Einsatz. Dass die alten Ägypter begeisterte Biertrinker waren, ist bekannt. Es gab ein staatliches Monopol, und jeder bekam seine tägliche Ration gratis bereitgestellt, vom Pharao bis hinunter zu den Sklaven, die für ihn Pyramiden bauen mussten. „Brot und Bier“ war der Ausdruck für „Nahrung“ oder „Mahlzeit“. Vor allem bei Trankopfern, die mehrere Tage dauerten, ließen sich die Ägypter richtig volllaufen. Ein griechischer Gast notierte: „Wenn sie diesen Gerstenwein zu sich nehmen, sind sie lustig, singen und tanzen.“

Es gab zwar auch bittere Sorten, aber meist wurde das Gebräu mit einem Fruchtsirup gesüßt – ähnlich wie bei der Berliner Spezialität Weiße mit Schuss. Auch die Form der Einnahme mutet für heutige Biertrinker etwas seltsam an: Man schlürfte es meist durch einen Strohhalm. (red.)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2021)