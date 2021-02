Der Wert einer Weltmeisterschaft für Skimarken

Head feiert vier Goldmedaillen, Geschäftsführer Klaus Hotter hält Rennsport für das beste Marketing-Portal. Nur: Edelmetall lässt sich nicht direkt auf Absätze ummünzen. "Diese WM verändert nicht unsere Welt."

Vincent Kriechmayr wird in Cortina d'Ampezzo für das dritte Speed-Double der WM-Historie gepriesen. Die Schweizerin Lara Gut-Behrami gewann Super-G-Gold, in der Abfahrt war Landsfrau Corinne Suter die Nr. 1 und in der Herren-Kombination ließ der Franzose Alexis Pinturault das zweite Silber folgen. Auch drei Bronzene gewann der Vorarlberger Sportartikelhersteller bereits. Rennchef Rainer Salzgeber, 53, war „begeistert, die Ausbeute war noch nie so gut“.