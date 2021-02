Das verdiente Gold der besten Allrounderin

Mikaela Shiffrin gewann mit flotter Super-G- und sensationeller Slalom-Zeit ihr sechstes WM-Gold. Es war ihre Ansage für das nahe Spezialrennen.

Cortina. Die Kombination soll die beste Skirennläuferin adeln, und so kam es bei der WM in Cortina auch. Die Fähigkeiten von Mikaela Shiffrin und Co. im Detail.

Ausgangslage: Trotz aller Kritik an der dahinsiechenden Kombination lieferten sich bei den Damen die aktuell besten Läuferinnen der Welt einen Schlagabtausch: Petra Vlhová, Mikaela Shiffrin, Michelle Gisin (Olympiasiegerin), Wendy Holdener (Titelverteidigerin), Federica Brignone, Marta Bassino

GEPA pictures

Die Top drei: Shiffrin, 25, brachte ihre Allrounderfähigkeiten am besten auf die Piste, die US-Amerikanerin, 25, mit Laufbestzeit im Slalom und der drittbesten im Super-G. Standesgemäß, schließlich hat Shiffrin als siebente Dame überhaupt in allen Disziplinen gewonnen. Shiffrins WM-Ausbeute nun: Neun Medaillen in elf Rennen, davon sechs in Gold. Der überlegene Slalomdurchgang war zudem eine starke Ansage für den Spezialslalom am Samstag.

Denn Vlhová verlor überraschend auch im Slalom viel Zeit auf Shiffrin (+0,52 Sek.). Gisin fuhr einen beherzten Super-G, im Slalom wäre mit ihren Fähigkeiten mehr möglich gewesen (+0,69).

APA/AFP/FABRICE COFFRINI

Schlüssel zum Erfolg. Im nicht allzu anspruchsvollen Super-G galt es, bei Geschwindigkeiten von über 100 km/h vor allem die Ideallinie zu treffen. Wenig erfahrene Speedpilotinnen verloren vor einem Flachstück viel Zeit, unter anderem Franziska Gritsch. Im Slalom war das Rennen meist nach dem dritten Tor gelaufen, nicht nur Speedspezialistinnen scheiterten früh, unter anderem Titelverteidigerin Holdener und Brignone. Die Lokalmatadorin, nach dem Super-G in Führung, rief damit den tückischen Umstieg von Speed-Skiern (im Damen-Super-G rund 2,05 m) auf Slalomskier (knapp 1,60 m) innerhalb von wenigen Stunden in Erinnerung. Shiffrin hatte dank ihrer Slalomtechnik damit keine Probleme.

APA/EXPA/JOHANN GRODER

Männer-Vergleich. Weil die Herren rund eine Stunde nach den Damen ihren Kombi-Super-G auf demselben Tofana-Kurs absolvierten, gab es den exakten Vergleich der Zeiten. Federica Brignone markierte mit 1:22,11 Min. die Bestzeit der Damen, der schnellste Mann, der Kanadier James „Jack“ Crawford, nahm ihr 2,16 Sekunden ab, mehr als 50 Meter (1:19,95 Min). Brignone wäre im Herren-Super-G damit auf Platz 29 gelandet.