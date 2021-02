Oscar-Gewinner aus Salzburg: Er lässt den Film-Monstern Haare wachsen

Drucken

Hauptbild • 3,2 Millionen Haare wachsen auf King Louies gigantischem Affenkörper. Mit Sprengers Software könnte fast jedes einzeln simuliert werden. • Walt Disney

Christoph Sprenger sorgte für realistisches Fell im „Dschungelbuch“ und in „Planet der Affen“: Sein System zur digitalen Simulation von Haaren wurde nun von der Oscar-Academy ausgezeichnet. Mittlerweile berechnet er die Haut der nächsten "Avatar"-Figuren.

King Louie ist eine mächtige Erscheinung. Modelliert nach dem Vorbild eines Gigantopithecus, dem ausgestorbenen Vorgänger des Orang-Utans, und ausgestattet mit der dunklen Stimme und den Gesichtszügen von Christopher Walken, wacht die gigantische Kreatur in der 2016 erschienenen Disney-Neuverfilmung des „Dschungelbuchs“ über einen Affenstaat. Dieser „König“ wünscht sich nichts sehnlicher, als dem Buben Mogli die „rote Blume“ abzuluchsen – das Geheimnis des Feuermachens. Schwerfällig und majestätisch thront der Riesenaffe in seinem steinernen Tempel. Ein zotteliges Ungetüm.

Gerade seine Zotteln machten den Effektspezialisten, die King Louie am Computer kreierten, zu schaffen. 3,2 Millionen Haare wachsen auf seinem Leib. 3,2 Millionen verfilzte Stränge, die jede Bewegung des Affen mitmachen, die flattern und schwingen, die miteinander kollidieren und aneinander reiben. Um das fotorealistisch hinzubekommen, reichten die bestehenden Technologien nicht aus. Ein neues System musste her. Entwickelt hat es ein Salzburger, der am Samstag dafür von der Oscar-Akademie ausgezeichnet wurde – mit einem Technical Achievement Award, einem sogenannten Technik-Oscar. Christoph Sprenger hat für die neuseeländische Effektschmiede Weta Digital, die etwa für „Herr der Ringe“ und „Avatar“ bahnbrechende Technologien geschaffen hat, eine Software zur Haarsimulation entwickelt – und damit quasi den Affenkönig frisiert.

Jetzt simuliert er Haut für „Avatar“

Das Verhalten von Haaren im Computer zu simulieren, erfordert sehr viel Rechenleistung und ist dadurch langwierig und teuer, erklärt er. Früher habe man das gelöst, indem man nur eine Teilmenge der Haare simulierte, doch das sah oft nicht natürlich aus – fast, als wären die Haare nass. „Mit unserer Software kann man fast hundert Prozent der Haare simulieren, mit hohem Detailgrad, mit hoher physikalischer Korrektheit.“ Möglich machten das Sprenger und sein Team, indem sie auf Optimierungen setzten, die die Rechenzeit verkürzen: „Normalerweise arbeitet ein Computer an einer Simulation. Unser System kann Dutzende Maschinen gleichzeitig an einer Simulation arbeiten lassen.“

Angewandt wurde das seither nicht nur an den Tieren des „Dschungelbuchs“. Auch die Haare der Titelheldin von „Alita: Battle Angel“, einem Cyborg, der an der Seite von Christoph Waltz kämpft, flattern dank Sprengers System realistisch im Wind. Auch das Fell der Primaten in „Planet der Affen“ und der graue Schopf von Steven Spielbergs „Big Friendly Giant“ wurden mit Sprengers Software berechnet.

Er selbst ist indessen schon mit anderem befasst: In den letzten drei Jahren forschte er an Systemen zur Animation von Haut und Gesichtern – im vergangenen Jahr vom Home-Office aus. „Wie bewegen sich Muskeln, wie deformiert sich die Haut, wenn man Muskeln anspannt?“ Konkret sollen dadurch die Figuren der kommenden „Avatar“-Fortsetzungen realistischer aussehen. James Camerons 2009 erschienenes Science-Fiction-Spektakel hatte Sprenger einst nach Neuseeland zu Weta Digital gelockt. Camerons Filme hatten Sprenger schon immer fasziniert, für „Avatar“ leitete er das Team, das für Wassersimulationen zuständig war. Die von „Herr der Ringe“-Regisseur Peter Jackson mitgegründete Firma war damals schon eine der führenden im Bereich visueller Effekte. Als Leiter der Simulationsabteilung sorgte Sprenger für digital kreierten Rauch, für Feuer, Explosionen, einstürzende Gebäude, schließlich auch für menschliche Figuren – eben mit Haut und Haar.

Der heute 41-Jährige hat sein Hobby zum Beruf gemacht. Schon als Gymnasiast animierte er Figuren am Computer. Nach der Matura landete er zunächst bei Werbeagenturen in Wien, dann bei einer Filmproduktionsfirma in München, wo er etwa an der Animation des kleinen Aliens in „(T)Raumschiff Surprise“ mitwirkte. Es zog ihn weiter nach Australien, für „Happy Feet“ kümmerte er sich dort um das Massenverhalten von Pinguinen. „Wenn du Tausende Pinguine im Hintergrund herumspazieren siehst, dann hab ich die Logik entwickelt, dass das natürlich aussieht.“ An Massensimulationen arbeitete er auch in London, für „Harry Potter“ ließ er Zauberschüler übers Gelände schwärmen. Er zog erneut nach Australien (und simulierte etwa Schlingpflanzen, die Menschen erwürgen), wieder nach London (und simulierte das Gefieder von Eulen), schließlich nach Wellington.

Sein breites Repertoire ist untypisch in einer Branche, in der extreme Spezialisierung zur Norm geworden ist und in der oft ganze Abteilungen mit einem einzigen Detail beschäftigt sind. Mittlerweile arbeitet Autodidakt Sprenger nicht mehr selbst an Filmszenen, sondern entwickelt die Software dafür. Im Grunde gehe es in seinem Job immer darum, die Rechenzeit zu verkürzen. „In ,Jurassic Park‘ hattest du 66 Shots, die mit Effekten gemacht werden mussten, in einem heutigen Film hast du 2500 bis 3000.“ Bis computergenerierte Bilder vollends fotorealistisch sein werden, sei es nur eine Frage der Zeit. „Bei nichtlebenden Objekten – Autos oder Häusern – merkt heutzutage kaum noch jemand, ob das digital gemacht ist oder nicht. Es sind Augen, Gesichter, wo man sagt: ,Irgendwas war da komisch.‘ Gut möglich, dass wir in den nächsten 15 Jahren auch diese Lücke schließen.“

Im Smoking vor der Webcam

Für die Verleihung der Technik-Oscars führte Sprenger seinen Smoking vor der Webcam aus – das Event lief heuer virtuell ab. Neben Weta Digital wurden auch andere Effektschmieden geehrt, die in der Simulation von Haaren Standards gesetzt haben. Etwa eine Disney-Abteilung, die ein Tool geschaffen hat, um Rapunzels meterlangen Zopf zu steuern. In der Oscar-Geschichte waren Effekte freilich lange eine rein analoge Angelegenheit: 1936 wurde mit dem Technik-Oscar etwa eine neuartige Windmaschine prämiert, 1940 eine Apparatur, die Wellen im Wasser erzeugt, und 1949 eine Formel für künstlichen Schnee.

privat

Zur Person Zur Person Christoph Sprenger ist in Salzburg geboren und aufgewachsen. Schon mit 13 Jahren brachte er sich selbst Computeranimation bei. Nach Stationen in München, London und Australien und Mitarbeit bei Filmen wie „(T)Raumschiff Surprise“, „Happy Feet“ und „Harry Potter“ arbeitete er ab 2009 für die neuseeländische Effektschmiede Weta Digital an Simulationen für „Avatar“. Er lebt mit seiner Frau und drei Kindern in Wellington.

("Die Presse", Print-Ausgabe, 16.02.2021)