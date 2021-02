Kataloniens Separatisten bauen ihre Mehrheit aus

Sezessionistische Parteien haben nach der Regionalwahl noch mehr Gewicht, doch ihr Lager ist gespalten. Die Regierungsbildung wird schwierig.

Noch in der Wahlnacht schickte Kataloniens neuer starker Mann eine Botschaft an Spaniens Regierung: „Es ist die Zeit gekommen, um sich zusammenzusetzen und zu sehen, wie wir den Konflikt lösen können.“ Zum ersten Mal hätten mehr als die Hälfte der Wähler für die Unabhängigkeitsbewegung gestimmt, rief Pere Aragonès seinen Anhängern in Barcelona zu. „Wir haben jetzt eine enorme Kraft, um ein Referendum durchzusetzen.“ Ein Unabhängigkeitsreferendum, das nach seinen Vorstellungen mit Madrid ausgehandelt und in dem über die Abspaltung Kataloniens von Spanien entschieden werden soll.