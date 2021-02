Wo Österreich Grenzkontrollen verschärft hat

Auch Österreich führt aus Angst vor der Einschleppung neuer Virusvariationen strenge Kontrollen durch. Nach Tschechien und in die Slowakei wurden sogar 45 kleinere Grenzübergänge gesperrt.

Betonbarrieren versperren die Durchfahrt, in der Straßenmitte steht eine Fahrverbotstafel: So sehen in vielen nieder- und oberösterreichischen Grenzorten derzeit die Straßen aus, die noch bis vor Kurzem von Österreich in die Tschechische Republik oder in die Slowakei führten.



Österreich hat nicht nur 45 kleinere Grenzübergänge überhaupt geschlossen, sondern vor rund einer Woche auch mit strengen Kontrollen an den übrigen Grenzübergängen begonnen.