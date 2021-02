Rafael Nadals "Mission 21": Der wichtigste aller Rekorde

Rafael Nadal will in Melbourne Geschichte schreiben.

Rafael Nadal könnte in Melbourne mit seinem 21. Grand-Slam-Titel alleiniger Rekordhalter werden. Es wäre die vorläufige Krönung einer besonderen Karriere.

Es gibt viele Parameter, um die Tragweite der Beständigkeit von Rafael Nadal zu erfassen. Das hier ist einer davon: Am Montag ist der Spanier durch ein 6:3, 6:4, 6:2 gegen Fabio Fognini in sein 43. (!) Grand-Slam-Viertelfinale eingezogen. Das sind umgerechnet fast elf Jahre, in denen Nadal bei jedem der vier Grand Slams zumindest die Runde der letzten Acht erreicht hat. Tatsächlich erstreckt sich die Viertelfinal-Historie Nadals von Paris 2005 bis Melbourne 2021, also über eine Zeitspanne von 16 Jahren. Damals wie heute immer noch aktiv ist Roger Federer.