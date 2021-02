Wie Wien einen alten Baum auf die Reise schickte

Von der Josefstadt in den ersten Bezirk - eine um die 80 Jahre alte und 20 Meter hohe Platane wurde in der Nacht auf Dienstag mit großem Aufwand übersiedelt, um sie vor dem U-Bahn-Bau in Sicherheit zu bringen.

"Bitte weitergehen!" Der Sicherheitsmann mit gelber Warnweste und Helm drängt die kleine Gruppe von Menschen weiter zurück. Was gar nicht so einfach ist, denn sie alle haben ihre Kameras auf den Tieflader gerichtet, der in Schrittgeschwindigkeit die Auerspergstraße entlangrollt. Und auf seiner Ladefläche steht ein Baum - die Platane, die Jahrzehnte lang auf der kleinen Fläche vor dem Café Eiles gestanden ist. Genau hier soll in einigen Jahren ein Abgang zur neuen U2-Station Rathaus nach unten gehen. Der Baum musste weg - also kommt er jetzt weg.