Das Warten auf Erleichterung in der Wirtschaft

Die Lockerungen der Corona-Maßnahmen im Handel zeigen erste Auswirkungen auf die heimische Wirtschaft. Um diesen Trend fortzusetzen, präsentiert die Regierung weitere Förderungen.

Vorsichtiger Optimismus. So könnte man den aktuellen Wirtschaftsausblick der Regierung wohl zusammenfassen. Die Zahlen unterscheiden allerdings sich nur marginal von denen der Vorwoche: Derzeit liege der Wirtschaftseinbruch im Vorjahresvergleich bei 13 Prozent, so Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP).

Man hoffe, dass durch die Öffnungsschritte im privaten Konsum in den nächsten Wochen eine Besserung zu vermelden sei. Auf der Wiener Mariahilfer Straße etwa hätte es seit den Lockerungen 84 Prozent mehr Bewegung gegeben, so Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP). Um den Trend zu verstärken, hat die Regierung erneut Fördermaßnahmen angekündigt.

Boni werden erhöht, Hilfe auch für „indirekt Betroffene”

So wurde etwa die bisherige Obergrenze von Direktzuschüssen von 800.000 auf 1,8 Millionen Euro pro Unternehmen angehoben. Weiters wird die Grenze für den Verlustersatz angehoben: von bisher drei Millionen auf 10 Millionen Euro. Zudem können Unternehmen ab Dienstag Nachmittag zwei weitere Beihilfen beantragen: Der sogenannte Ausfallbonus komme auch Unternehmen zugute, die indirekt durch die Corona-Maßnahmen betroffen waren, aber dennoch hohe Umsatzausfälle zu beklagen hatten. Hier können monatlich bis zu 30 Prozent des Umsatzes beantragt werden, auch rückwirkend bis November 2020 und vorerst bis Juni 2021.

Weitere 800 Millionen Euro stellt die Regierung Unternehmen zur Verfügung, die indirekt von den Corona-Lockdowns betroffen waren. Die Voraussetzung: Mindestens 50 Prozent Umsatzzusammenhang mit einem geschlossenen Unternehmen und ein Umsatzeinbruch von mindestens 40 Prozent.

Leichte Erholung am Arbeitsmarkt

Auch am Arbeitsmarkt zeigt sich weiterhin ein leicht positiver Trend: Rund 520.000 Menschen sind derzeit arbeitslos oder in Schulungen. 9000 weniger als in der Vorwoche. Die Zahl der Personen in Kurzarbeit stieg auf rund 465.000, vergangene Woche waren es noch rund 450.000. Allerdings sei diese Zahl nicht aussagekräftig, betonte Arbeitsminister Martin Kocher (ÖVP). Den Effekt der Lockerungen würde man hier erst später bemerken.



Homeoffice-Gesetz für Anfang April geplant

Auch zum Homeoffice-Gesetz gibt es Neuigkeiten: Der Gesetzestext dafür wurde gestern in Begutachtung geschickt, so Arbeitsminister Kocher. Nach kurzer Begutachtungsfrist solle das Gesetz in den nächsten Wochen in Parlament besprochen werden. Anfang April sollen erste relevante Teile des Gesetzes in Kraft treten können.

(ham)