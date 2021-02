Südkorea: Nordkoreaner gelang Flucht über schwer bewachte Grenze

Unklar ob Zivilist oder Fahnenflüchtiger.

Einem Nordkoreaner ist nach Militärangaben die Flucht über die stark bewachte innerkoreanische Grenze nach Südkorea gelungen. Der Mann sei am frühen Dienstagmorgen (Ortszeit) an der Ostküste in der Nähe eines militärischen Kontrollpunkts südlich der Grenze von

Überwachungskameras gefilmt worden, teilte der Generalstab der

südkoreanischen Streitkräfte mit. Nach dreistündiger Suche sei der

Mann schließlich aufgegriffen worden.

Es werde davon ausgegangen, dass es sich um einen Nordkoreaner

handle. Nach Berichten der nationale Nachrichtenagentur Yonhap

äußerte der zwischen 20 und 30 Jahre alte Mann seine Absicht, in

Südkorea bleiben zu wollen. Unklar war demnach, ob es sich um einen

Zivilisten oder eventuell einen fahnenflüchtigen Soldaten handelt.

Direkte Flucht ist seltener Fall

Auch untersuchte das Militär, ob der Mann die Landesgrenze oder

mit einem Boot die Seegrenze überquert hat. Beide Länder trennt auf

dem Land eine vier Kilometer breite Pufferzone, die teilweise noch

vermint ist. Zudem wird die Grenzzone auf beiden Seiten von

Stacheldrahtzäunen gesichert.

Vor der Coronavirus-Pandemie flohen aus dem weitgehend

abgeschotteten Nordkorea so gut wie jedes Jahr zahlreiche Menschen

vor Hunger und Unterdrückung. Dass Menschen dabei über die

innerkoreanische Grenze direkt nach Südkorea gelangen, kommt eher

selten vor. In den meisten Fällen fliehen Nordkoreaner über die

Grenze nach China. Viele von ihnen gelangen über Drittländer nach

Südkorea.