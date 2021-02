Kinos sind Krisengewinner in China

Die chinesische Kinobranche hat Hollywood während der Pandemie den Rang abgelaufen. Trotz strikter Zensur liefert die Volksrepublik handwerklich solide Unterhaltungsware.

Peking. Der Vorraum von „1895 Movie Street“ ähnelt Kinos, wie es sie in Peking zu Tausenden gibt: In einem gesichtslosen Einkaufszentrum gelegen, strömt aus der schummrig beleuchteten Lobby der Duft von Popcorn. Die vor dem Eingang aufgestellten Filmplakate führen dabei deutlich vor, wer den Ton beim Publikumsgeschmack vorgibt. Keine einzige Hollywood-Produktion wird hier beworben, sondern nur heimische Werke.







Dementsprechend dürfte auch nicht überraschen, dass der erfolgreichste Kinofilm im vergangenen Jahr dem europäischen Publikum bis vor seinem Streaming-Release vorige Woche noch vollkommen unbekannt war. Mit „The 800“, ein historisches Filmepos über den zweiten sino-japanischen Krieg, stammt der weltweit lukrativste Film erstmals nicht aus Hollywood, sondern aus der Volksrepublik China – und das, obwohl „Ba Bei“, wie er im Original heißt, nur in einem halben Dutzend Ländern überhaupt in die Kinos kam. Allein an seinem ersten Tag hat er über 40 Millionen Dollar eingenommen.