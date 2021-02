Bitcoin knackt erstmals 50.000 Dollar-Marke

Die älteste und wichtigste Cyber-Devise überwand am Dienstag erstmals die 50.000er Marke und stieg um knapp fünf Prozent auf ein Rekordhoch von 50.331 Dollar. Tesla-Chef Elon Musk gab den Startschuss für die aktuelle Rally.

Bitcoin erreicht einen weiteren Meilenstein: Die älteste und wichtigste Cyber-Devise überwand am Dienstag erstmals die 50.000er Marke und stieg um knapp fünf Prozent auf ein neues Rekordhoch von 50.331 Dollar (41.496,41 Euro). Mitte Dezember hatte sie ihre Bestmarke von 2017 übertroffen und die Schallmauer von 20.000 Dollar durchbrochen. Kurz darauf übersprang sie die Hürden bei 30.000 und 40.000 Dollar.

Den Startschuss für die aktuelle Rally gab Tesla mit der Bekanntmachung, 1,5 Milliarden in Bitcoin investiert zu haben. Elon Musk, Chef des des Elektroautobauers, gilt als Fan von Kryptowährungen. Er hatte in den vergangenen Wochen sowohl Bitcoin als auch anderen Internet-Währungen mit positiven Tweets Auftrieb gegeben. Außerdem kündigte der Kreditkarten-Anbieter Mastercard an, sein Zahlungsnetzwerk für Kryptowährungen zu öffnen.

Experten warnen vor Kursabstürzen

„Das Engagement Teslas ist Wasser auf die Mühlen der Bitcoin-Anhänger, die in der Kryptowährung die Geldform der Zukunft sehen”, sagte DZ Bank-Analyst Sören Hettler. Investoren sollten aber bedenken, dass auf derartige Kurssprünge meist Abstürze folgen. „Als Portfoliobeimischung kann Bitcoin in Erwägung gezogen werden, solange das Ausmaß des Engagements den Betrag nicht überschreitet, der als potenzieller Totalverlust in Kauf genommen werden kann.”

Kurskapriolen sind bei Bitcoin keine Seltenheit, da hinter der Cyber-Devise kein Staat oder Notenbank steht, die bei Bedarf eingreift. Hier regeln allein Angebot und Nachfrage den Kurs. Eine Chronik der wichtigsten Ereignisse:

31. Oktober 2008 - Eine Person oder Gruppe mit dem Pseudonym "Satoshi Nakamoto" veröffentlicht ein neunseitiges Papier, in dem die Funktionsweise von Bitcoin beschrieben wird. Es umreißt außerdem die Prinzipien einer Blockchain. Auf dieser Technologie basieren alle der aktuell existierenden rund 2100 Kryptowährungen.

Oktober 2009 - Der Kryptobörse New Liberty Standard zufolge kosten 1309,03 Bitcoin einen US-Dollar.

7. Juli 2010 - Eine Gruppe von Entwicklern veröffentlicht ein Software-Update für Bitcoin. Dadurch verzehnfacht sich der Kurs auf 0,08 von 0,008 Dollar.

28. November 2013 - Mit wachsendem Medieninteresse überspringt Bitcoin erstmals die Schwelle von 1000 Dollar. Wenige Tage danach rutscht sie wieder unter diese Marke zurück und erreicht dieses Niveau erst drei Jahre später wieder.

18. Dezember 2017 - Dank eines zunehmenden Hypes um Kryptowährungen markiert Bitcoin mit einem Kurs von 19.666 Dollar an der Börse Bitstamp ein Rekordhoch. Das ist ein Plus von rund 2000 Prozent im Vergleich zum Jahresbeginn.

2018 - Der Bitcoin-Kurs geht unter großen Schwankungen auf Talfahrt. Vier der zehn größten Tagesverluste fallen in diesen Zeitraum. Am 7. April verbucht die Devise mit 28 Prozent ein Rekord-Minus, nachdem sie zwei Tage zuvor noch etwa 42 Prozent zugelegt hatte. Ende des Jahres kostet sie nur noch 3122 Dollar. Das ist ein Minus von fast 85 Prozent im Vergleich zum Rekordhoch. 2018 ist das schwärzeste Jahr der Bitcoin-Geschichte.

2019 - Parallel zur Diskussion um die geplante Facebook-Kryptowährung "Libra" erobert Bitcoin binnen weniger Wochen die psychologisch wichtigen Marken von 5000 und 10.000 Dollar zurück. Am 26. Juni markiert die Devise mit 13.895,10 Dollar ein Eineinhalb-Jahres-Hoch. In der zweiten Jahreshälfte halbiert sich der Kurs wegen des politischen Gegenwinds für die Facebook-Währung aber auf etwa 6300 Dollar.

Anfang 2020 - Das anstehende "Halving" lockt Anleger zurück. Damit bezeichnen Experten die automatische Halbierung der Bitcoin-Menge, die in einem bestimmten Zeitraum durch "Schürfen" neu geschaffen werden kann und Inflation verhindern soll. Kampfhandlungen zwischen den USA und Iran sowie die Coronavirus-Krise geben zusätzlichen Schub. Mitte Februar markiert Bitcoin ein Fünf-Monats-Hoch von 10.519,06 Dollar.

Dezember 2020 bis Januar 2021 - Bitcoin überspringt das bisherige Rekordhoch von Ende 2017 und durchbricht die Schallmauer von 20.000 Dollar. Kurz darauf fallen die Schwellen von 30.000 und 40.000 Dollar. Befeuert wird diese Rally von den Plänen des Zahlungsdienstleisters PayPal, Cyber-Devisen als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Außerdem treibt Börsianern zufolge die Furcht vor einer anziehenden Inflation durch immer neue Geldspritzen der großen Notenbanken vor allem jüngere Anleger in Cyber-Devisen.

16. Februar 2021 - Bitcoin durchbricht die Schallmauer von 50.000 Dollar. Zuvor hatte der Elektroauto-Bauer Tesla bekanntgegeben, 1,5 Milliarden Dollar in die Cyber-Devise investiert zu haben. Außerdem will der Kreditkarten-Anbieter Mastercard sein Zahlungsnetzwerk für Kryptowährungen öffnen. Große Vermögensverwalter wie BNY Mellon und Morgan Stanley richten eigene Abteilungen für Investments in Bitcoin & Co ein oder denken zumindest darüber nach.

