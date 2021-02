Warum wird die Krise so schlecht gemanagt?

Beim herrschenden Impftempo fällt der Aufschwung heuer aus.

Österreich hat im vierten Quartal des Vorjahres den größten BIP-Rückgang aller EU-Länder erlebt und wird laut EU-Prognose heuer das zweitniedrigste Wirtschaftswachstum der Gemeinschaft aufweisen.



Dass das nicht überwiegend am hohen Anteil des von der Pandemie besonders stark betroffenen Tourismus liegt, zeigt schon ein oberflächlicher Blick auf die Statistik: Sieben EU-Länder weisen, bezogen auf das BIP, eine noch höhere Abhängigkeit vom Tourismus auf. Und alle, ausnahmslos alle, werden besser durch die Krise kommen als die Alpenrepublik. Der Schluss liegt also nahe, dass die Covid-Krise hierzulande besonders schlecht gemanagt wird. Warum ist das so? Immerhin fließen hier die Hilfsmilliarden besonders üppig. Am Geld kann es also nicht liegen.