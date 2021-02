Clubhouse, Podcasts, Audio-Apps: Die neue Lust am Reden im Netz

Drucken



Kommentieren Hauptbild • Die sozialen Netzwerke zeigen eine Tendenz zu regredieren – zum guten alten Telefon. • Conde Nast via Getty Images

Ob auf der neuen Plattform Clubhouse, in Podcasts, Hörbüchern oder Audio-Apps: Das gesprochene Wort meldet sich mächtig zurück. Woran liegt es? Und was macht es aus uns, wenn wir lieber zuhören als lesen?

Die Älteren unter uns können sich noch an ihn erinnern: den Funk für jedermann. In den Achtzigerjahren war es eine beliebte Beschäftigung, sich mit portablen Funkgeräten in der Größe von Ziegelsteinen anzuhören, was wildfremde Menschen im Umkreis einander zu sagen hatten, und sich gelegentlich einzumischen.