Das tschechische Corona-Desaster

Das Nachbarland Tschechien quält sich durch einen ewigen Corona-Lockdown, der nichts bringt außer noch mehr Resignation und Wut. Proteste der Prager Regierung gegen die Grenzkontrollen nach Deutschland bleiben aus.

Kilometerlange Schlangen von Lastkraftwagen und Autos voller Pendler, viele Stunden Wartezeit, verärgerte Lenker – so das Bild vor den tschechischen Autobahnübergängen nach Bayern und Sachsen seit Sonntag. Deutschland hat Tschechien – wie Tirol – zum Mutationsgebiet erklärt, aus Sorge, dass die gefährliche britische Virus-Variante über die Grenze schwappt. In Tschechien beträgt deren Anteil in Tests schon bis zu 70 Prozent.



So sehr sich die Betroffenen in den Autos aufregen und in Facebook-Gruppen „Vergeltung“ fordern – von der politischen Führung in Prag hört man, anders als in Österreich, keinerlei Protest. Womit sollten die Tschechen den auch begründen? Das Land hat dafür denkbar schlechte Karten und gehört – selbst verschuldet – zu den größten Mutations-Hotspots in Mitteleuropa.