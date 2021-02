Niessl: "Anschober sieht Sport nicht als Gesundheitsfaktor"

Bis Ostern bleibt dem Breitensport nichts anderes zu tun, als zuzuschauen. Klubs und Verbände wie Sport-Austria, Askö, Asvö oder Union laufen Sturm. Die Kritik an der Regierung wächst.

Wien. Enttäuscht hat sich die Vertretung des organisierten Sports in Österreich zum verlängerten Lockdown bis Ostern geäußert. "Leider aber berücksichtigt Gesundheitsminister (Rudolf) Anschober den Sport bis jetzt nicht als Gesundheitsfaktor", erklärte Sport-Austria-Präsident Hans Niessl in einer Aussendung in Richtung der Entscheidungsträger nach offenbar zuvor guten Gesprächen mit dessen Parteifreund und Sportminister Werner Kogler (Grüne).

Argumente des Sports "für verantwortungsvolle Öffnungsschritte" würden bei der Umsetzung bisher ignoriert werden, bekräftigte Niessl. Aus Sicht von Sport Austria sei es unverständlich, "dass jene Maßnahmen, die für die Schulen Gültigkeit haben, nicht auch im Sport zur Anwendung kommen: Kinder mit einem gültigen negativen Corona-Test dürfen in die Schule gehen, aber nicht im Sportverein unter entsprechenden sportartenspezifischen Auflagen und einem gültigen negativen Test Sport betreiben. Das passt nicht zusammen", meinte Niessl.

Sport Austria plädiert für Selbsttests auch im Vereinssports. "Selbsttests vor Trainingseinheiten, ähnlich jenen in den Schulen, wären die Lösung für eine schrittweise Öffnung und würden der Regierung auch einen wichtigen, zusätzlichen flächendeckenden Überblick über das Infektionsgeschehen liefern", argumentierte Niessl. Die Struktur des organisierten Sports in Österreich mit 15.000 Vereinen nicht zu nutzen, wäre ein Fehler des Gesundheitsministeriums, so der ehemalige SPÖ-Landeshauptmann des Burgenlandes.