Leipzigs Patzer lassen Liverpool wieder siegen

Ein kapitaler Fehlpass von Marcel Sabitzer leitete Leipzigs 0:2-Niederlage gegen die Engländer ein. Paris St. Germain siegte in Barcelona 4:1.

Budapest. Für Ferencvaros war das erste Champions-League-Abenteuer nach 25 Jahren als Gruppenletzter bereits nach der Vorrunde zu Ende, dass in Budapest trotzdem noch die Hymne der Königsklasse erklingt, ist Corona geschuldet. Da Liverpool nicht nach Deutschland fliegen durfte, lud RB Leipzig zum Achtelfinalhinspiel in die Puskas-Arena.

Die Leipziger wollten die Liga-Krise der Engländer (drei Niederlagen in Folge) ausnutzen, machten sich dieses Vorhaben nach lange Zeit guter Vorstellung jedoch selbst zunichte. Erst wurde ein kapitaler Fehlpass von Marcel Sabitzer zur perfekten Vorlage für Mo Salah (53.), dann schlug Nordi Mukiele an einem langen Ball vorbei – Sadio Mané vollendete zum 2:0 (58.). Auf der Gegenseite traf Dani Olmo nur die Stange (3.), scheiterte Christopher Nkunku an Torhüter Alisson (47.) und Hee-chan Hwang schoss vorbei (93.), womit die Deutschen vor dem Rückspiel am 10. März vor dem Aus stehen.

Bevor in Budapest nächste Woche erneut die Champions-League-Hymne erklingt (Gladbach empfängt Manchester City) tritt dort am Donnerstag der WAC in der Europa League gegen Tottenham an.

Mbappé stiehlt Messi die Show

Paris St. Germain glänzte in Barcelona und steht nach einem 4:1-Sieg vor dem Aufstieg ins Viertelfinale. Lionel Messi schoss die Katalanen per Foul-Elfmeter in Führung (27.), der Argentinier hat nun seit 2005 in jedem Kalenderjahr in der Champions League getroffen und damit den Rekord von Raul (1995 - 2011) eingestellt.

Der Star des Abends war aber Kylian Mbappé mit gleich drei Toren (32., 65., 85.). Speziell beim ersten Treffer unterstrich der französische Weltmeister seine Qualitäten, als er auf engstem Raum die Abwehr austanzte. Zudem trug sich Moise Kean nach einer Freistoßflanke in die Schützenliste ein (70.).

