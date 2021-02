Skifahren, ein Teamsport? Nicht in Österreich

In Cortina schlägt die Stunde der Teamplayer: Die frischgebackenen Weltmeister preisen den ausgeprägten Mannschaftsgeist in ihren Verbänden, ihre Medaillen geben ihnen recht. Doch im ÖSV-Lager ist alles anders.

In Cortina ist Teamgeist Trumpf. Aber nicht, weil heute der Teambewerb ansteht (12.15 Uhr, ORF1). Dass das richtige Mannschaftsgefüge zum Erfolg führt, dafür hat diese Ski-WM schon zahlreiche Beispiele geliefert. Der im ÖSV ausgemusterte Romed Baumann, der wie Andreas Sander im deutschen Team plötzlich Silbermedaillen einfährt. Die US-Amerikaner, die in diesem Winter einen Aufschwung erleben und die Ted Ligety bei dessen Abschiedspressekonferenz in Cortina so lang als Teamleader preisen, bis Tränen fließen. Die Norweger, die seit Jahrzehnten verinnerlicht haben, dass man nur gemeinsam gewinnt. Oder die Schweizer Riesentorläufer, die derzeit wohl stärkste Mannschaft im Skiweltcup überhaupt, die am Freitag ins WM-Geschehen eingreifen wird. Mehr denn je liegt dieser Tage also ein Schluss nahe: Skifahren ist ein Mannschaftssport.