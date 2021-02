Bierwirt zieht Privatanklage zurück, Sigrid Maurer freigesprochen

Der Prozess gegen die grüne Klubchefin ist nach zweieinhalb Jahren zu Ende. Der Lokalbetreiber muss nun die gesamten Prozesskosten tragen. Detail am Rande: "Willi" erschien diesmal.

Es war wohl einer der medial aufsehenerregendsten und gleichzeitig skurrilsten Prozesse der vergangenen Jahre: Ein Besitzer eines Bierlokals hatte gegen die jetzige grüne Klubchefin Sigrid Maurer wegen übler Nachrede Privatanklage eingebracht, nachdem diese auf Twitter veröffentlicht hatte, dass der Bierwirt ihr sexuell anzügliche und beleidigende Nachrichten geschickt habe.

Im Oktober 2018 wurde Maurer in erster Instanz verurteilt, das Urteil jedoch wenig später vom Oberlandesgericht Wien wieder aufgehoben. Der Bierwirt behauptete auch im zweiten Prozess, die Nachrichten nicht verfasst zu haben, da jeder in seinem Lokal Zugang auf seinen Computer hätte. In den letzten Prozesstagen meldete sich dann ein ominöser Zeuge namens "Willi" per Bekennerschreiben, er habe die Nachrichten an Maurer verfasst. Bloß, dass Willi trotz Vorladung nie bei Gericht erschien.

Willi kam, der Bierwirt nicht

Bis zu diesem Mittwoch: Willi kam, die Nachrichten nahm er jedoch nicht auf sich, da es zu keiner Aussage mehr vor Gericht kam. Denn diesmal kam ihm der Bierwirt selbst zuvor: Obwohl dieser selbst nicht vor Gericht erschien, ließ er von seinem neuen Rechtsvertreter Gregor Klammer ausrichten, dass er die Privatanklage zurückziehe - "zur Gänze", wie Richter Hartwig Handsur erklärte.

Maurer wurde folglich freigesprochen. Sie selbst gab sich "froh und erleichtert" über den Ausgang des Prozesses. "Es war ein extrem langes Verfahren mit vielen Wendungen: Ein Willi taucht auf, ein Brief taucht auf, und so weiter." Und: "Die ganze Republik hat mitgefiebert." Zu den obszönen Nachrichten, dessen Ursprung nun nicht geklärt werden konnte, meinte sie: "Ich gehe nach wie vor davon aus, dass er diese Nachrichten geschrieben hat."

Er, der Wirt, muss nun die Kosten des Verfahrens tragen. Der Freispruch ist formal nicht rechtskräftig. Anwalt Klammer hatte vorsichtshalber Rechtsmittel angemeldet. Formal könnte der Freispruch für Maurer also noch bekämpft werden. Dass es dazu kommt, ist unwahrscheinlich.

(twi/m.s.)