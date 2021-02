Innsbrucker ÖVP-Vizebürgermeister fordert Öffnung der Gastronomie

"Was für den Friseur oder die Skipiste gilt, muss auch für das Wirtshaus gelten", meint Vizebürgermeister Anzengruber.

Der Innsbrucker ÖVP-Vizebürgermeister Johannes Anzengruber fordert ein Aufsperren der Gastronomie. "Vor allem für die Gastronomie ist die Situation nicht mehr tragbar. Die Menschen möchten sich auch endlich wieder zu einem Kaffee oder Mittagessen treffen", sagte Anzengruber in einer Aussendung. Die Betriebe hätten sehr viel Geld und Einsatz in die Hygiene- und Sicherheitskonzepte gesteckt, betonte der ÖVP-Politiker.

Zusätzlich habe man in Innsbruck ein umfassendes Testangebot: "Was für den Friseur oder die Skipiste gilt, muss auch für das Wirtshaus gelten", so Anzengruber, der darüber hinaus beklagte, dass die Auswirkungen des monatelangen Lockdowns nun auch in den öffentlichen Haushalten deutlich spürbar seien. So sei das Kommunalsteueraufkommen in der Landeshauptstadt im Jänner gegenüber dem Vorjahr um 15,9 Prozent zurückgegangen.

(APA)