Österreich und Schweden wollen enger gegen Islamismus kooperieren

Nach Gesprächen von ÖVP-Integrationsministerin Susanne Raab mit europäischen Amtskollegen will diese enger gegen den politischen Islam zusammenarbeiten.

Österreich und Schweden wollen enger im Kampf gegen den Islamismus und Extremismus zusammenarbeiten. Sie habe am Dienstag einen engeren Austausch mit dem schwedischen Justiz- und Migrationsminister, Morgan Johansson, vereinbart, teilte Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) nach einer Videokonferenz mit.

Seit dem Terroranschlag am 2. November in Wien hatte Raab ihren Angaben zufolge bereits mehrere Einzelgespräche mit europäischen Amtskolleginnen und -kollegen sowie eine Videokonferenz mit Frankreich, Deutschland, Dänemark, Belgien und den Niederlanden. Mit ihrem schwedischen Amtskollegen habe sie auch Möglichkeiten besprochen, auf europäischer Ebene gegen Extremismus und die gefährliche Ideologie des politischen Islam vorzugehen, so Raab. Dabei sei es auch um die Aufgaben der im vergangenen Jahr gegründeten Dokumentationsstelle Politischer Islam gegangen.

"Gerade vor dem Hintergrund steigender Radikalisierungstendenzen in ganz Europa braucht es europaweit einen starken Schulterschluss gegen Radikalisierung und den politischen Islam", so Raab.

