Die Computertomografie der Mumie des Königs Seqenenre beleuchtet sein gewaltsames Ende – und damit das Ende seines Aufstands gegen die Hyksos.

Der, den Gott Re tapfer macht: So lässt sich sein Name übersetzen, sein Beiname war Qeni, der Starke, doch Seqenenre war durchaus kein starker Pharao. Das lag nicht an seinem Charakter – über den wir wenig wissen –, sondern an der Zeit: Er regierte nur das Land zwischen Elephantine und Abydos, sein Sitz war in Theben; im Nildelta herrschten die Hyksos.