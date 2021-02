Stricken nach neuen Mustern

Ein Neuzugang der Wiener Szene mit Wurzeln in Istanbul: Neva Özcü entwirft Strickmode als leidenschaftliche Quereinsteigerin.

Bei den Besuchern aus Asien ist meine erste Kollektion sofort gut angekommen, viele von ihnen wollten Teile davon für ihre Shops ordern“, erinnert sich Neva Özcü an ihren ersten Showroom-Auftritt in Paris. Das hätte also Anfang März 2020 ein ganz guter Start für ihr junges, in Wien beheimatetes Strickmodelabel Not Yet FYI werden können – wenn nicht... Ja, wenn nicht die mittlerweile sattsam bekannte Weltgeschichte fast genau zeitgleich ihren pandemischen Lauf begonnen hätte. Die unverbindlich getätigten Orderzusagen wurden nicht bestätigt, also fand auch Özcüs internationale Premiere ungeachtet aller positiven Rückmeldungen keine kommerzielle Resonanz.



Selbst für bekannte Avantgardedesigner, die seit vielen Jahren international präsent sind, ist es derzeit allerdings schwierig: Bestellungen fallen meist deutlich kleiner aus als sonst, und neue Marken werden nur selten in das Sortiment eines Geschäfts aufgenommen. Wenn man noch nicht weiß, wie die Qualität der ausgelieferten Ware ausfällt, und wenn unklar ist, wie sich das Konsumverhalten von Modeendverbrauchern vor, nach und zwischen diversen Geschäftsschließungen entwickelt, dann setzen viele lieber auf das Bekannte und zumindest halbwegs Bewährte.