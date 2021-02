Biathlon-WM: Eder bei norwegischem Sieg in den Top Ten

Simon Eder erreichte im Einzel Platz sieben, der Sieg ging an den Norweger Sturla Holm Laegreid.

Pokljuka. Im dritten Einzelbewerb der Biathlon-WM in Pokljuka bescherte Shootingstar Sturla Holm Lægreid Norwegen das erste Männer-Gold. Der 23-Jährige legte mit vier fehlerfreien Schießen den Grundstein für seinen ersten Einzeltitel, lag nach 20 km 16,9 Sekunden vor dem ebenfalls makellosen Deutschen Arnd Pfeiffer. Das Podest komplettierte Johannes Dale (NOR/+40,9).

Für das ÖSV-Team blieb eine Medaille wie erwartet außer Reichweite, Routinier Simon Eder zeigte aber mit Platz sieben (1 Fehler/+1:59,7 min.) auf, Felix Leitner wurde 14. (2/+3:17,1 min.). „Ich bin wirklich zufrieden mit meinem Rennen“, sagte Eder, dem die milderen Temperaturen entgegen kommen. „Dann tue ich mir beim Atmen leichter.“

Nach Team-Silber können Eder und Lisa Hauser am Donnerstag in der Single-Mixed-Staffel (15.15 Uhr, live ORF1) nachlegen. Im Weltcup hat das Duo dieses Format zweimal gewonnen. Die neue Verfolgungsvizeweltmeisterin verspürt allerdings etwas Müdigkeit, hat am Wochenende Frauenstaffel und Massenstart vor sich. „Alles, was noch kommt, genieße ich. Ich werde vollen Einsatz zeigen“, betonte die 27-Jährige.

(APA)