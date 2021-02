Wonder Woman rechnet mit Donald Trump ab

Nach Ewigkeiten im Corona-Fegefeuer startet der zweite „Wonder Woman“-Film auch bei uns – im Streaming-Abo von Sky. Die Superheldin kämpft darin gegen einen Djinn mit Föhnfrisur. Ein überlanges Fantasy-Spektakel mit Märchenmoral.

Der Lockdown hat unsere Welt kleiner gemacht. Alles, was aus Nähten platzt und über Stränge schlägt, passt nicht mehr hinein. Auch die elefantösen Megablockbuster, die sich unlängst noch auf Kinoleinwänden breitmachten, schmoren im Corona-Wartezimmer. Und wirken zusehends wie ein Relikt aus vergangenen Zeiten. Doch langsam geht Hollywood die Geduld aus. Filme, von deren Erfolg ganze Jahresfinanzpläne abhängen, lassen sich nicht ewig zurückhalten. Also wagen die Studios erste Öffnungsschritte. Gehen Kompromisse ein. Und erproben neue Vertriebsmodelle.



Weshalb sich Wonder Woman nun vorzeitig die Ehre gibt. In den USA sprintete die Superheldin bereits im Dezember durch geöffnete Kinos – und über Fernsehbildschirme. Denn Warner Brothers zeigte „Wonder Woman 1984“, dessen Premiere ursprünglich für Ende 2019 avisiert war, parallel zum verspäteten US-Kino-Start auch Abonnenten der hauseigenen Streaming-Platform HBO Max: ein umstrittenes Novum für einen Film dieser Größenordnung.



In Europa hoffte Warner indes auf eine breitflächige Wiederbelebung des Kinobetriebs. Diese lässt allerdings weiterhin auf sich warten. Inzwischen kann man „WW84“ in den USA auch abseits von HBO online ausleihen, und viele, die es nicht erwarten konnten, haben längst andere Sichtungsmöglichkeiten gefunden: Laut dem Blog TorrentFreak machten Downloads des Films am Tag seiner Veröffentlichung knapp zehn Prozent der globalen Film- und Fernsehpiraterie aus. Dass er ab Donnerstag auch im deutschsprachigen Raum legal zugänglich sein wird, und zwar im Abo des Warner-Partners Sky, wirkt fast wie ein Zeitnotentscheid.