Stefanos Tsitsipas: Die mentale Herkulesaufgabe

Stefanos Tsitsipas gelang im Melbourne-Viertelfinale ein Husarenstück, das vor ihm auf Grand-Slam-Ebene nur einem Spieler gelungen war: Der Grieche bezwang Rafael Nadal nach 0:2–Satzrückstand.

Rafael Nadal in einem „best-of-five“-Match zu bezwingen, ist schwer. Rafael Nadal in einem „best-of-five“-Match nach 0:2-Satzrückstand zu bezwingen, ist nahezu unmöglich. Seit September 2015 ist es das nur noch nahezu. Denn damals, in der dritten Runde der US Open, hatte der Italiener Fabio Fognini die ersten beiden Sätze gegen den Spanier mit 3:6 und 4:6 verloren, ehe er in einer heroischen Aufholjagd die Folgesätze 6:4, 6:3, 6:4 gewann. Es war Nadals erste Niederlage bei 2:0-Satzführung nach 151 Spielen.