Deutschland bessert bei Corona-Wirtschaftshilfen nach

(c) Photothek via Getty Images (Florian Gaertner)

Der Frust bei deutschen Unternehmen über die Politik der Regierung ist groß, Wirtschaftsminister Altmaier ist unter Druck. Die Firmen wollen eine Öffnungsstrategie.

Berlin. In Deutschland ist die Stimmung bei vielen Firmen auf dem Tiefpunkt: Es herrschen Frust und Verzweiflung, weil staatliche Hilfen nur langsam fließen und es in den vom Lockdown besonders betroffenen Branchen wie Gastronomie und Tourismus keine Perspektive für Öffnungen gibt. Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) versuchte nun bei einem „Wirtschaftsgipfel“ einen Befreiungsschlag und kündigte überraschend „Härtefallfonds“ an, wenn Firmen bei den Finanzhilfen nicht zum Zug kommen.