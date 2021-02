Maurer ging frei – „Willi“ ging heim

Der Bierlokal-Inhaber, der die Grün-Politikerin Sigrid Maurer vor Gericht gebracht hatte, zog die Privatanklage zurück. Damit war Zeuge „Willi“ plötzlich uninteressant.

Ginge es nicht um das ernste Thema „Hass im Netz“, wäre der Streit „Bierlokal-Inhaber versus Sigrid Maurer“ eine reine Posse. So ist aber ist die Causa Posse und Lehrstück in einem.



Am Mittwoch, es war bereits der fünfte Verhandlungstag einer sich seit Mitte 2018 hinziehenden Gerichtssache, kam es zu einer brisanten Wende. Nein, nicht zu der Wende, die man erwarten durfte – es war nicht der mit Spannung erwartete – angebliche – Belastungszeuge „Willi“, der alles auf den Kopf stellte. Es war vielmehr der Privatankläger selbst.