Ein Rapper fordert den König heraus

„Freiheit für Pablo“: Nach der Verhaftung des Rappers Pablo Hasél kam es in Barcelona zu gewalttätigen Protesten.

Nach der Festnahme eines katalonischen Rappers wegen „Majestätsbeleidigung“ ist es in zahlreichen Städten Kataloniens zu Straßenschlachten gekommen.

Brennende Barrikaden, verwüstete Geschäftsstraßen, Steinhagel gegen die Polizei: Die nordspanische Region Katalonien erlebte eine der schlimmsten Krawallnächte der letzten Jahre. Nicht nur in der Regionalhauptstadt Barcelona gingen Tausende junge Menschen auf die Straße, um gegen die Festnahme und Verurteilung des katalanischen Rappers Pablo Hasél zu demonstrieren. Auch in zahlreichen anderen Städten Kataloniens wie etwa in Girona, Lleida, Reus oder Vic kam es zu Unruhen.