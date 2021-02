Wilde Verschwörungstheorien um Patriarchenwahl in Serbien

Die Bischöfe küren ein neues serbisch-orthodoxes Kirchenoberhaupt. Kritiker werfen der Regierung in Belgrad massive Einmischungsversuche in die Wahl vor.

Ob gläubig oder kirchenfern: Auf Serbiens Politparkett lässt es kaum jemanden kalt, dass am Donnerstag die Bischofskonferenz der serbisch-orthodoxen Kirche einen Nachfolger für den an einer Coronainfektion verstorbenen Patriarchen Irinej kürt. Präsident Aleksandar Vučić ist an der Wahl eines ihm genehmen Kirchenoberhaupts gelegen. Doch der Wahlmodus schließt Überraschungen nicht aus – und lässt Verschwörungstheorien blühen.

In geheimer Abstimmung werden von den Bischöfen in mehreren Wahlrunden die drei aussichtsreichsten Kandidaten bestimmt. Aus drei Umschlägen mit deren Namen wird im Weihrauchnebel jener mit dem Namen des neuen Patriarchen gezogen: Mit der „apostolischen Wahl“ will die Kirche eine allzu große Einflussnahme der weltlichen Herrscher auf die Patriarchenkür verhindern.

Doch nicht nur die vermehrte Schlagzahl der Treffen des Präsidenten mit wahlberechtigten Kirchenfürsten zeugt von dem Bestreben, die Kür eines zu liberalen oder zu nationalistischen Patriarchen zu verhindern.