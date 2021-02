Milde Abrechnung mit den Verbrechen linker Guerilleros

(c) AFP

Vor einem Sondergericht, einer Art Versöhnungs- und Wahrheitskommission, müssen sich Führer der Rebellenorganisation Farc für Geiselnahmen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit verantworten. Den Angeklagten droht keine Haft, wenn sie ihre Untaten einräumen.

Nach jahrelanger Ermittlungsarbeit beginnt in Kolumbien die gerichtsmäßige Aufarbeitung der Verbrechen der Farc (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia). Ende Jänner klagte die Justiz die ehemalige Führungsriege der linken Guerillaorganisation an. Dabei geht es um Entführungen von Zivilpersonen und Uniformierten. Diese Geiselnahmen gehörten in den drei Jahrzehnten zwischen 1982 und 2012 zu den systematisch angewandten Praktiken der Rebellen, die mit den Lösegeldern ihren Kampf zum Teil finanzierten.