Söder läuft sich fürs Kanzleramt warm

Politischer "Aschermittwoch Dahoam" in Passau

Am Aschermittwoch inszenierte sich der CSU-Chef in Passau als bayerischer Landesvater und Corona-Krisenmanager mit Ambitionen. Es kam aber auch CDU-Chef Laschet zu Wort.

Im Trachtenjanker und im offenen Hemd hatte sich Markus Söder vor einem Bierkrug aus Stein – aus dem er Cola light süffelte – und einer Brettljause auf einer im weiß-blauen Rautenmuster gesprenkelten Tischdecke gemütlich eingerichtet. In der ausgeleuchteten Studiokulisse der Passauer Dreiländerhalle vor einem Panoramablick auf die niederbayerische Grenzstadt wirkte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Chef beinahe so authentisch, als säße er in seiner eigenen Stube.