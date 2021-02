US-Außenminister Blinken nimmt an EU-Treffen teil

Die Rolle der EU im Atomstreit mit dem Iran sei "wichtig“, sagt

ein Sprecher des US-Außenministers. Sein Chef Antony Blinken wird kommende Woche in Brüssel erwartet.

US-Außenminister Antony Blinken wird kommende Woche am regulären Treffen der EU-Außenminister teilnehmen. Dies teilte ein Sprecher des US-Außenministeriums am Mittwochnachmittag (Ortszeit) in Washington mit. Blinken werde am Montag in Brüssel erwartet. "Die Rolle der Europäischen Union ist wichtig", sagte der Ministeriumssprecher Ned Price mit Blick auf den Atomstreit mit dem Iran.

Bereits am morgigen Donnerstag wollte Blinken per Videoschaltung an einer Unterredung der Außenminister von Deutschland, Frankreich und Großbritannien in Paris teilnehmen. Dabei soll es um die Abstimmung des weiteren Vorgehens im Iran-Atomstreit gehen. Der neue US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, anders als sein Vorgänger Donald Trump wieder stärker auf internationale Partnerschaften setzen zu wollen.

(APA/dpa)