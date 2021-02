José Mourinho: „Ich kenne alle beim WAC“

Tottenham gilt gegen den WAC trotz aktueller Krise und angezähltem Starcoach als klarer Favorit. Die Kärntner Underdogs hoffen auf eine Sternstunde.

Budapest. Das Aufeinandertreffen des WAC mit Tottenham (18.55 Uhr, live Puls 4) ist eines zweier in der Liga strauchelnder Teams. Die Spurs taumeln derzeit durch die Premier League und haben die noch im Dezember realistischen Titelträume längst abgehakt. Seit Ende Jänner kassierten Harry Kane und Co. vier Niederlagen in fünf Spielen, Starcoach José Mourinho steht unter Druck.

Mitte Dezember noch schien man auf bestem Wege. Damals thronte Tottenham an der Tabellenspitze, die Einleitung zum nächsten Mourinho-Epos war bereits geschrieben. Zwei Monate später redet angesichts von 17 Punkten Rückstand auf Manchester City aber niemand mehr vom vierten englischen Meistertitel des Portugiesen, der dreimal mit Chelsea erfolgreich war. Selbst die Qualifikation für die Champions League wird in der aktuellen Form zur Zitterpartie.

Dass der für seine Defensivqualitäten berühmt-berüchtigte Mourinho in den jüngsten zwei Partien (4:5 n. V. gegen Everton im FA-Cup und 0:3 gegen Manchester City in der Liga) gleich acht Tore kassierte, bedeutet den Negativrekord für den Portugiesen.

Zoff mit den Stars

Viele sehen die Felle des streitbaren Coaches davonschwimmen, „The Special One“ ist zum „Yesterday's man“ geworden. Berichten zufolge soll der Job des 58-Jährigen zwar nicht unmittelbar auf dem Spiel stehen, spätestens am Ende der Saison aber könnte es zur Trennung kommen.

Auch dass Stars wie Dele Alli und Gareth Bale nur zu Kurzeinsätzen kommen, hat Mourinho Kritik eingebracht. Nach dem Spiel gegen ManCity räumte der Coach die Möglichkeit von „Fehlern“ ein, implizierte aber auch mangelnde Form des Duos. „Wir Trainer können manchmal falsche Entscheidungen treffen, aber keiner von uns ist verrückt“, sagte Mourinho. „Wenn gute Spieler bereit sind und spielen können, sind sie stets willkommen.“

Vor dem Spiel gegen den WAC betont Mourinho, seine Hausaufgaben gemacht zu haben. „Ich habe so viele Spiele vom WAC gesehen. Obwohl mir ihr Trainer, Ferdinand Feldhofer, im Vorfeld nichts sagte, respektiere ich ihn, nachdem ich seine Arbeit analysiert habe, sehr. Ich kenne jetzt wirklich alle beim Gegner und weiß, dass wir es nicht leicht haben werden.“

Der WAC, in der Bundesliga auf Platz sechs liegend und ebenfalls hinter den Erwartungen geblieben, hofft gegen Tottenham auf die nächste Europacup-Sternstunde. Feldhofer sagt: „Genießen können wir dieses Spiel nur, wenn wir auch dagegenhalten können. Wir wollen ein Resultat holen, das uns im Rückspiel noch eine Chance lässt. Wir haben einen Plan.“