Graz soll U-Bahn bekommen

Die Weichen für ein U-Bahn-Netz will der Grazer Bürgermeister Siegfried Nagl (ÖVP) stellen. 25 Kilometern Länge, 3,3 Milliarden Euro Kosten.

Graz. Die steirische Landeshauptstadt will mit dem öffentlichen Verkehr in den Untergrund ausweichen: Am Donnerstagvormittag präsentierten Siegfried Nagl und Mario Eustacchio, Parteichefs der Koalitionspartner ÖVP und FPÖ, Details der Machbarkeitsstudie für eine Grazer U-Bahn. Geplant sind eine Linie von Ost nach West und die zweite von Nord nach Süd, 11, 9 bzw. 13,5 Kilometer. Geplant sind 27 Stationen, Kreuzung beider Linien ist der Jakominiplatz.

Die Kosten für dieses Projekt werden auf 3,3 Milliarden Euro geschätzt, der volkswirtschaftliche Nutzen soll, auf eine 60-jährige Laufzeit gerechnet, insgesamt 26,1 Milliarden betragen; die Wertschöpfung für die Bevölkerung liege bei 10,4 Milliarden. Die Realisierung nimmt für jede Linie mehr als fünf Jahre in Anspruch, kommt die Machbarkeitsstudie kommt zum Schluss. Sie sollen bis 2030 fertig sein.

Im Vorfeld der Präsentation ist Kritik gegen das U-Bahn-Projelkt laut geworden. Daran knüpfte Bürgermeister Siegfried Nagl an, als er ersuchte, „nicht reflexartig das Projekt abzulehnen, es liegt ein fachlicher Entwurf vor. Das ist kein politischer Entwurf.“

Details auf der Homepage der Holding Graz, Betreiberin der Grazer Verkehrsbetriebe.

Die geplanten U-Bahn-Linien werden die bestehenden Schnellverbindungen ergänzen. Graz Holding

(milo)