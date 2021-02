Demi Lovato spricht über die Folgen ihrer Überdosis

Die 28-Jährige erlitt drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. Noch immer ist sie teilweise blind und kann nicht selbst Auto fahren.

2018 wäre die US-amerikanische Sängerin Demi Lovato nach einer Überdosis fast gestorben. Nun erzählte die 28-Jährige in der Dokumentation "Demi Lovato: Dancing with the Devil", dass sie mit den Folgen noch heute zu kämpfen hat.

Demnach erlitt sie im Krankenhaus nach der Überdosis drei Schlaganfälle und einen Herzinfarkt. „Ich habe einen Hirnschaden davon getragen und kann heute nicht mehr selbst Auto fahren, weil ich blinde Flecken in meinem Sichtfeld habe", so die Sängerin im Gespräch mit dem Magazin „People".

Lange Zeit war ihre Sicht verschwommen, mittlerweile kann sie wieder ein Buch lesen. Aus der schlimmen Erfahrung nimmt die Sängerin aber auch etwas Positives mit: "Ich glaube, dass all diese Auswirkungen da sind, um mich daran zu erinnern, was passiert, wenn ich jemals wieder an einen so dunklen Ort kommen sollte.”

Mittlerweile sei sie stolz darauf, welche Person aus ihr geworden sei. Sie habe aus der Tragödie gelernt und wolle nun offen über ihre Probleme sprechen. „All das musste passieren, damit ich meine Lektion lernen konnte“, ist sie sich sicher.

>>> „People"

