Arbeitslose sollen Pfleger werden

Beim Arbeitsmarktservice sind 4500 offene Stellen in Gesundheitsberufen gemeldet. Arbeitslose können sich für den Bereich umschulen lassen.

Wien. Es gibt Jobs, für die kann es in den nächsten Jahren kaum genug Personal geben. Der Pflegebereich gehört dazu – zumindest heißt es so regelmäßig aus der Branche. Geht es nach dem Arbeitsmarktservice (AMS) und dem Arbeitsminister, sollen künftig verstärkt Arbeitslose in die Gesundheitsbranche wechseln. Im Rahmen der Corona-Joboffensive wird dazu in Wien eine Arbeitsstiftung eingerichtet. Sie bietet Platz für 4400 Auszubildende bis zum Jahr 2024.

Laut Daten des AMS sind derzeit 4500 offene Stellen in den Gesundheitsberufen gemeldet. Davon gut 600 in Wien. Die Konditionen für die Ausbildung sind großzügig: Wer eine Ausbildung im Rahmen der Wiener Pflegestiftung macht, erhält zusätzlich zum Arbeitslosengeld 400 Euro im Monat. Das soll Menschen motivieren, längere Ausbildungen in Angriff zu nehmen. Wer sich für eine Ausbildung im Gesundheitsbereich interessiert, kann vorher eine Selbsteinschätzung mittels Online-Screening vornehmen: Darin wird abgefragt, ob die Person schon Erfahrung hat, ob sie die nötige Belastbarkeit mitbringt und die richtigen „Grundhaltungen“ wie Verantwortungsbewusstsein, Selbstständigkeit und Bereitschaft zur Weiterbildung im Job.

700 Millionen Euro für Joboffensive

Die Pflegestiftung ist Teil der Corona-Joboffensive der Regierung. Dafür sind für die Jahre 2020 bis 2022 700 Millionen Euro budgetiert. 100.000 Arbeitslose sollen in diesem Rahmen Aus- und Weiterbildungen machen. „Die Erholung nach der Krise wird stark sein, es ist wichtig, dass wir dann qualifizierte Arbeitskräfte haben“, sagte Arbeitsminister Martin Kocher am Mittwoch bei der Präsentation der Pflegestiftung. Ende Jänner seien schon 37.000 Menschen in einer Ausbildung im Rahmen der Joboffensive gewesen, mehr als die Hälfte davon in Wien. Das AMS hat schon bisher Ausbildungen im Pflegebereich angeboten, in Wien zuletzt 850 im Jahr. Diese gehen nun in der Stiftung auf. Die Gesamtkosten für die Wiener Pflegestiftung belaufen sich auf 77 Millionen Euro, davon fließen rund 55 Mio. Euro vom Bund an das AMS.

Im Rahmen der übergeordneten Corona-Joboffensive werden Schulungen in drei Kategorien angeboten: Bereiche mit hohem Personalbedarf, wie Elektronik oder eben auch die Gesundheitsberufe. Zweitens gibt es „weitere wichtige Ausbildungsschwerpunkte” im Bereich Handel, Büro und Gastronomie – etwa Sprachkurse für Beschäftigte in Hotels. Der dritte Bereich sind Beschäftigungsförderungen und Qualifizierung für Menschen in Beschäftigung. (hie)



("Die Presse", Print-Ausgabe, 19.02.2021)