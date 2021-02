Die gute Seite der Krise: „Wir proben mehr“

Am Sonntag singt der Tenor Piotr Beczala den Don José. Mit der „Presse" sprach er über die „Carmen“-Inszenierung von Calixto Bieito und die Situation an der Staatsoper.

Überraschenderweise habe ich viel zu tun“, sagt Piotr Beczala, der am Sonntag den Don José im Livestream von Bizets „Carmen“ an der Wiener Staatsoper singen wird. „Ich bin jedenfalls sehr froh, dass ich arbeiten darf“, setzt er fort. Gebeutelt von der Pandemie war auch diese Inszenierung von Calixto Bieito, die nach Stationen in Barcelona, Paris und anderen Häusern nun in Wien die legendäre Zeffirelli-Produktion ersetzt.