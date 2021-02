USA will Covax mit vier Milliarden unterstützen

Die weltweite Impfiniative soll zunächst zwei Milliarden Dollar erhalten, weitere zwei stellt Biden in den nächsten zwei Jahren in Aussicht.

Mit bis zu vier Milliarden US-Dollar (3,32 Mrd. Euro) will US-Präsident Joe Biden die weltweite Corona-Impfinitiative Covax unterstützen. Am Vorabend des an diesem Freitag stattfindenden G7-Online-Gipfels hat das Weiße Haus erklärt, dass es zunächst zwei Milliarden Dollar bereitstellen will. Weitere zwei Milliarden Dollar will die US-Regierung über einen Zeitraum von zwei Jahren freigeben, wenn auch andere Geldgeber ihre Zusagen erfüllt haben.

Die Covax-Initiative der Impfallianz Gavi und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) fördert die Forschung an vielen Impfstoffkandidaten und soll eine faire Verteilung erfolgreicher Impfstoffe, auch in wirtschaftlich schwächeren Ländern, gewährleisten. Die USA waren der Initiative erst beigetreten, nachdem Biden im Jänner Donald Trump als US-Präsident abgelöst hatte.

(apa/red.)