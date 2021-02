Wer braucht ein Einfamilienhaus?

Die grüne Kampagne gegen Einfamilienhäuser in Deutschland zeigt, dass Verbotsideologien wieder Oberwasser bekommen. Eine gefährliche und letztendlich wirtschafts- und demokratiefeindliche Entwicklung.

Gerade treiben sie in Deutschland wieder eine neue Umwelt-Sau durchs Dorf: das Einfamilienhaus. Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat eine Attacke auf die Traum-Wohnungsform der meisten Deutschen geritten, die bei etwas schlechtem Willen als Forderung nach einem Neubauverbot aufgefasst werden könnte. Tatsächlich ist der Anlass ja ein De-facto-Bauverbot in einem grün regierten Hamburger Vorort. Und die „Bauwende“ im Parteiprogramm der Grünen gäbe eine Untersagung von neuen Einfamilienhausbauten auch locker her. Die Argumente sind bekannt: hoher Energieaufwand, Flächenverbrauch und -versiegelung, Verkehrserregung durch Zersiedelung.





Und sie sind nicht einmal ganz falsch: Um zu sehen, dass Deutschland und – noch viel mehr – Österreich völlig zersiedelt sind, genügt es, ein Fensterplatzticket in einem Flug über mehrere europäische Länder zu buchen.