Erstes "coronasicheres" Hotel in Singapur eröffnet

Das Hotel richtet sich speziell an Geschäftsreisende. Diese werden untereinander und von der Außenwelt strikt abgekapselt.

In der südostasiatischen Millionenmetropole Singapur hat ein Hotel- und Kongresszentrum eröffnet, das sich als "coronasicher" bezeichnet. Durch scharfe Sicherheitsvorkehrungen soll keine Übertragung des neuartigen Virus möglich sein.

Der am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellte Neubau richtet sich an Geschäftsreisende, die sich nur für wenige Tage in Singapur aufhalten und in dem Spezialhotel die sonst vorgeschriebene zweiwöchige Quarantäne umgehen können. Allerdings müssen sie vor und während ihres Aufenthalts Coronatests machen lassen und dürfen das Hotel nicht verlassen.

Solange das Licht rot leuchtet, darf das Zimmer nicht verlassen werden. (c) APA/AFP/ROSLAN RAHMAN (ROSLAN RAHMAN)

Das Anwesen, das im nächsten Monat die ersten Gäste beherbergen soll, befindet sich in der Nähe des Flughafens Changi. Dort sollen die Besucher direkt abgeholt und sofort zum Hotel gebracht werden, wo sie zunächst in einem der 150 Zimmer bleiben müssen. Verlassen dürfen sie dieses erst, wenn ihr Corona-Test negativ ist. So lange leuchtet ein rotes Alarmsignal vor ihrem Zimmer. Das Essen wird aber auch danach nur vor die Tür gestellt.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen

Strenge Schutzmaßnahmen herrschen auch in den 40 Tagungsräumen. Die Gesprächsplätze sind durch Scheiben getrennt, Kommunikation ist über Gegensprechanlagen möglich.

In den Tagungsräumen herrschen ebenfalls strenge Hygieneregeln. (c) APA/AFP/ROSLAN RAHMAN (ROSLAN RAHMAN)

"Die Wiederaufnahme von Geschäftsreisen und internationalen Treffen ist wichtig, um die wirtschaftliche Erholung in Singapur und der Region zu beschleunigen", sagte der stellvertretende Regierungschef Singapurs, Heng Swee Keat. Ziel sei es, die Rolle des Landes als "globales Geschäftszentrum" zu erhalten.

Singapur will die strengen Reisebeschränkungen wegen der Corona-Pandemie in Kürze lockern. Wegen der weltweiten Reisebeschränkungen war die Zahl der internationalen Besucher in dem Stadtstaat im vergangenen Jahr auf 2,7 Millionen eingebrochen. 2019 waren noch 19,1 Millionen Besuche verzeichnet worden.

