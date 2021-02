Großbritannien schöpft Hoffnung

Starker Rückgang der Infektionszahlen in England, Wiedereröffnung der Schulen in Schottland – Premierminister Boris Johnson will endlich den Weg aus dem Lockdown vorstellen.

Mit der dramatischen Einschränkung des öffentlichen Lebens seit Jahresbeginn scheint es Großbritannien nun zu gelingen, die Ausbreitung des Coronavirus wieder unter Kontrolle zu bringen. Die Zahl der Neuinfektionen ist seither in England um zwei Drittel gesunken, wie eine gestern, Donnerstag, in London vorgestellten Studie des Imperial College ergab. Da zugleich die Impfung der Bevölkerung in raschem Tempo voranschreitet – fast 16 Millionen Menschen, darunter die Hochrisikogruppen, haben bereits mindestens eine Dosis erhalten –, wächst der Druck auf die Regierung zu einer baldigen Lockerung der Restriktionen. Premierminister Boris Johnson will am kommenden Montag einen Zeitplan vorstellen, warnt aber: „Daten zählen, nicht ein Datum.“