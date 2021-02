Stieftochter von Kamala Harris feiert Modeldebüt

(c) APA/AFP/Proenza Schouler/DANIEL SHEA (DANIEL SHEA)

Die 21-jährige Ella Emhoff wurde nach der Amtseinführung von Kamala Harris von der Modelagentur IMG unter Vertrag genommen.

Vor weniger als einem Monat sorgte Elle Emhoff, die Stieftochter von US-Vizepräsidentin Kamala Harris, bei deren Amtseinführung für ein modisches Statement. Nun feierte die 21-Jährige im Zuge der New Yorker Modewoche ihr Modeldebüt.

Die 21-jährige Tochter von Harris Ehemann Dough Emhoff lief für das Label Proenza Schouler über den Laufsteg und ist auch im Lookbook zu sehen.

Erst vor kurzem wurde Emhoff, die an der Parsons School of Design studiert, von der Modelagentur IMG unter Vertrag genommen. "Es geht nicht mehr um Körperform, Größe oder Geschlecht", meint Ivan Bart, Präsident von IMG Models im Gespräch mit der "New York Times". Vielmehr wäre Authentizität wichtig und genau das würde Emhoff ausstrahlen. Als er sie bei der Amtseinführung sah, dachte er: "Wow, sie kommuniziert Mode." Deshalb habe er sie unter Vertrag genommen.

Die 21-Jährige war zuerst überrascht, möchte ihre Plattform nun aber nutzen, um die Dinge zu teilen, die ihr wichtig sind.

Mit diesem Mantel konnte Ella Emhoff bei der Amtseinführung überzeugen. (c) APA/AFP/GETTY IMAGES/WIN MCNAMEE (WIN MCNAMEE)

(chrile)