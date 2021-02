Handgemenge: Die It-Bags der Saison

Stadtspaziergang, Picknick oder doch ein Zoom-Call: Mögliche Bühnen für die Taschen der Saison.

Die Begleitumstände sind ja gerade nicht die besten für gepflegtes Handtaschenspazierenführen (von funkelnden Abendtäschchen ganz zu schweigen). Das geneigte "Vorstadtweiber"-Publikum freilich blickt derzeit gespannt auf die Vita der geheimnisvollen Designerin Okka Lamarr, die ihrem guten Taschen-Händchen Ruhm und Ehr verdankt.

V.l.n.r.: Fendi "Moonlight Bag" / Bottega Veneta "The Triangle" / Louis Vuitton "Coussin" beigestellt

In Ermangelung realer Aufregung verzeichnen TV-Produktionen dieser Tage wohl besonders regen Zuspruch; dass die zuvor genannte auch Begehrlichkeiten nach stilvollen Accessoires wecken mag, könnte der ziemlich gebeutelten Modebranche also zupasskommen.

V.l.n.r.: Alexander McQueen "The Curve" / Chanel "About pearls" / Versace "La Medusa" beigestellt

Das verkaufsfördernde und stilbildende Potenzial solcher Formate ist übrigens bekannt, seit "Sex and the City" (angeblich) die "Baguette" von Fendi zur ersten It-Bag der Mode- und damit Menschheitsgeschichte machte. Wegen des angekündigten "SATC"-Revivals dürften einige Modemarken bereits in der Stylingschlange stehen und auf ihr Stück vom Mode-TV-Kuchen hoffen. Wenn die nächste Staffel der Serie herauskommt, gibt es ja vielleicht auch wieder die Möglichkeit, in Cafés, Theatern oder im Kino ganz real auf Tuchfühlung mit den Taschen der Saison zu gehen.