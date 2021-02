Wirecard: Ehemaliger BVT-Beamter enthaftet

Der Beamte wird verdächtigt, unter anderem Daten an das Unternehmen Wirecard weitergegeben zu haben.

Jener ehemaliger Beamter des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), der unter anderem Daten an das Unternehmen Wirecard weitergegeben haben soll, ist enthaftet worden. Das bestätigte das Oberlandesgericht Wien (OLG) am Freitag. Der Mann hatte sich in Untersuchungshaft befunden. Es bestehe zwar dringender Tatverdacht, hieß es, die Haftgründe der Verdunkelungsgefahr und der Wiederholungsgefahr bzw. Tatbegehungsgefahr jedoch nicht.

Der Anwalt des Betroffenen hatte einen Antrag auf Enthaftung und eine Beschwerde gegen die Fortsetzung der U-Haft eingebracht. Laut Medienberichten wird dem Mann vorgeworfen, Daten aus diversen Akten und Registern abgefragt und verkauft zu haben, darunter auch an ausländische Dienste, das Skandal-Unternehmen Wirecard und möglicherweise an Parteien. Verhaftet worden war er Mitte Jänner. Ähnliche Vorwürfe gibt es gegen einen ehemaligen BVT-Abteilungsleiter, der aber nach einer umfangreichen Aussage bereits enthaftet wurde.

(APA)