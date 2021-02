Ich bin heilfroh, dass man mir das Tirolerisch überhaupt nicht anhört.

Seit sich meine Schulkollegen aus dem Heimatbundesland wieder einmal so zahlreich zu Wort melden, bin ich heilfroh, dass man mir das Tirolerische überhaupt nicht anhört. Sonst würde ich mich heute nicht zum Montagsyoga im Augarten treffen mit lauter Leuten, die mich nicht kennen. (Wir tragen natürlich alle FFP2-Masken und halten mindestens zwei Meter Abstand.)

Das gutturale "kkk" habe ich ja nie gesprochen. Eigentlich niemand in unserer Familie. Deshalb kann ich bei Vorstellungsrunden auf die Frage, woher ich komme, auch ohne Weiteres und ganz generell behaupten: vom Land. Das kann ja alles bedeuten: Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermarkkk, Kkkärnten, Burgenland, Salzburg, Vorarlberg. Das ist unverdächtig. Glükkklicherweise hat kkkeine von den drei anderen nachgefragt. Nur ein bisschen kkkomisch geschaut haben sie.

Aber das ist in Kkkoronazeiten ja normal. Jeder misstraut jedem. Vor allem, seit diese hinterhältigen Virusmutationen aufgetaucht sind. Ich sollte vielleicht doch ein bisschen aufpassen, dass mir nicht versehentlich ein "hasch" oder "bisch" herausrutscht. Denn das passiert mir noch manchmal. Also beschließe ich, meine Mitturnerin nicht zu fragen: "Bisch mit der Bim da?", sondern schön nach der Schrift: "Bisch mit der Bim da?" Die Kkkursteilnehmerin nickkkt und rückkkt noch einen Meter von mir ab. Ich will nicht paranoid erscheinen, aber es scheint mir, dass meine Yogamatte als einzige mindestens fünf Meter von den anderen entfernt liegt. Für das nächste Mal kkkündigt die Yogalehrerin zwei neue Teilnehmerinnen an. Ich freue mich. Ich weiß nur nicht, warum alle gleich so erschrocken schauen, als ich zum Schluss sage: "Dann werden sie uns am Montag so richtig kkkennenlernen."