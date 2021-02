Welches Nasenloch ist eigentlich Ihr besseres?

Ab Abstrich Nummer zwei bestehe ich auf das rechte Nasenloch. Und siehe da: beinahe angenehm, dieses Kribbeln mit dem Geruch nach Desinfektion.

Früher, als Fotografiertwerden noch etwas war, auf das man einen Einfluss hatte, gab es die bessere Seite (nicht zu verwechseln mit der besseren Hälfte). Bei mir ist es jedenfalls das rechte Nasenloch. Während ich beim ersten PCR-Nasen-Test noch ahnungslos mein linkes Nasenloch hinhalte und kurz darauf ein Wattestäbchen in Regionen spüre, von denen ich gehofft hatte, sie würden frühestens nach meinem Tod von außen tangiert, bestehe ich ab Abstrich Nummer zwei auf das rechte Nasenloch. Und siehe da: beinahe angenehm, dieses Kribbeln mit dem Geruch nach Desinfektion.

Auch so eine persönliche Frage im Coronazusammenhang ist die nach dem nächsten Friseurtermin. Meiner ist irgendwann tief im März. Nicht dass ich normalerweise öfter ginge und es etwas ändern würde. Überhaupt gab es noch während des ersten Lockdowns eine Menge Geschichten, wonach die Körperpflege unter dem vielen Zuhause-sein leide. Das wurde an den niedrigen Verkaufszahlen für Pflegeprodukte festgemacht. Also ich kann das nicht nachvollziehen.

Ich bin abgesehen vom Haupthaar tippitoppi. Zum Beispiel habe ich Fersen wie ein Neugeborenes, weil ich im Home-Office regelmäßig schabe und schmiere. Und das will was heißen, denn zu Friedenszeiten habe ich Fußsohlen wie ein Präriebüffel. Außerdem kann man auch nach und vor (während eher nicht) jedem Zoom-Call duschen, Zähne putzen und sogar die Kleidung wechseln, wenn man Lust dazu hat. Noch ungeklärt: Darf man mehrere Online-Konferenzen hintereinander im selben Outfit absolvieren? Oder soll man sich wie bei den Oscars jedes Mal umziehen? Und was trägt man beim Testen? Und irgendwann dann beim Impfen? Schon etwas Festliches, oder?